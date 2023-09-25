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В столкновении двух легковушек под Кушвой пострадали три человека
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В столкновении Mercedes-Benz и ИЖ-2126 на автодороге Кушва – Нижняя Тура пострадали три человека. Авария произошла вчера в 17.40 на 11-м километре трассы.
По предварительной информации, 48-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz ехала из Кушвы в сторону Верхней Туры, выехала на «встречку» и столкнулась с ИЖ-2126.
В результате ДТП пострадали 23-летний водитель отечественного автомобиля и два его пассажира – мужчины 25 и 20 лет. Их доставили в больницы Нижнего Тагила с различными травмами.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Mercedes находилась жительница Кушвы со стажем вождения 22 года, к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась. Женщина пояснила автоинспекторам, что отвлеклась во время управления.
Автомобилем ИЖ-2126 управлял житель Кушвы с водительским стажем пять лет, к административной ответственности он тоже не привлекался.
По предварительной информации, 48-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz ехала из Кушвы в сторону Верхней Туры, выехала на «встречку» и столкнулась с ИЖ-2126.
В результате ДТП пострадали 23-летний водитель отечественного автомобиля и два его пассажира – мужчины 25 и 20 лет. Их доставили в больницы Нижнего Тагила с различными травмами.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Mercedes находилась жительница Кушвы со стажем вождения 22 года, к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась. Женщина пояснила автоинспекторам, что отвлеклась во время управления.
Автомобилем ИЖ-2126 управлял житель Кушвы с водительским стажем пять лет, к административной ответственности он тоже не привлекался.
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