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Пять человек пострадали в ДТП в Нижнесергинском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнесергинском районе вечером 24 сентября столкнулись две отечественные легковушки. В ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что на втором километре подъезда к Нижним Сергам от Пермского тракта водитель LADA-211440 при совершении разворота через «сплошную» столкнулся с ВАЗ-21140.
С различными травмами в больницы доставили 44-летнего водителя LADA и пассажиров – 47-летнюю женщину и шестилетнего мальчика, а также 27-летнего водителя ВАЗ и 24-летнюю девушку-пассажирку.
Результаты освидетельствования показали, что водитель ВАЗ был трезв. У водителя LADA взяли биологическую среду, которую направили на химико-токсикологическое исследования для установления его состояния в момент ДТП.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что на втором километре подъезда к Нижним Сергам от Пермского тракта водитель LADA-211440 при совершении разворота через «сплошную» столкнулся с ВАЗ-21140.
С различными травмами в больницы доставили 44-летнего водителя LADA и пассажиров – 47-летнюю женщину и шестилетнего мальчика, а также 27-летнего водителя ВАЗ и 24-летнюю девушку-пассажирку.
Результаты освидетельствования показали, что водитель ВАЗ был трезв. У водителя LADA взяли биологическую среду, которую направили на химико-токсикологическое исследования для установления его состояния в момент ДТП.
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