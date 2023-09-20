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Микроавтобус с детьми попал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Пермь – Екатеринбург в воскресенье вечером микроавтобус Mercedes, перевозивший школьников, столкнулся с легковушкой Opel Mokka.
Авария произошла на 291-м километре трассы. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Opel при совершении разворота не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего машины столкнулись.
В салоне микроавтобуса находились 15 детей – ученики верхнепышминской школы №25 – и пять взрослых. Дети вместе с родителями возвращались домой из парка «Оленьи ручьи». Автобус родители заказали у индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга.
По данным свердловского Минздрава, в результате ДТП пострадали 22 человека, в том числе 15 детей. Одного ребенка доставили в екатеринбургскую ДГКБ №9 с травмой головы. Остальных 14 детей осмотрела бригада территориального центра медицины катастроф, травм у них не выявлено, от госпитализации отказались. Взрослым на месте также оказались медицинскую помощь, от госпитализации они тоже отказались.
За рулем Opel Mokka находился житель Первоуральска 1983 года рождения с водительским стажем 12 лет. Микроавтобусом управлял екатеринбуржец 1970 года рождения со стажем вождения 30 лет. Результаты освидетельствования показали, что оба водителя трезвые.
Также установлены грубые нарушения требований перевозки организованной группы детей: на микроавтобусе нет знака «Дети» и желтого маячка, перевозка школьников не согласована с Госавтоинспекцией, не заключен договор фрахтования.
В отношении водителя автобуса составили протоколы по различным частям статьи 12.23 и 12.5 КоАП РФ. За нарушение шестой части статьи 12.23 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Авария произошла на 291-м километре трассы. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Opel при совершении разворота не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего машины столкнулись.
В салоне микроавтобуса находились 15 детей – ученики верхнепышминской школы №25 – и пять взрослых. Дети вместе с родителями возвращались домой из парка «Оленьи ручьи». Автобус родители заказали у индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга.
По данным свердловского Минздрава, в результате ДТП пострадали 22 человека, в том числе 15 детей. Одного ребенка доставили в екатеринбургскую ДГКБ №9 с травмой головы. Остальных 14 детей осмотрела бригада территориального центра медицины катастроф, травм у них не выявлено, от госпитализации отказались. Взрослым на месте также оказались медицинскую помощь, от госпитализации они тоже отказались.
За рулем Opel Mokka находился житель Первоуральска 1983 года рождения с водительским стажем 12 лет. Микроавтобусом управлял екатеринбуржец 1970 года рождения со стажем вождения 30 лет. Результаты освидетельствования показали, что оба водителя трезвые.
«На месте ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде износа горизонтальной краевой разметки и занижения обочины. В адрес организации, обслуживающей содержание автодороги, выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков»,
– отметили в ГИБДД.
Также установлены грубые нарушения требований перевозки организованной группы детей: на микроавтобусе нет знака «Дети» и желтого маячка, перевозка школьников не согласована с Госавтоинспекцией, не заключен договор фрахтования.
В отношении водителя автобуса составили протоколы по различным частям статьи 12.23 и 12.5 КоАП РФ. За нарушение шестой части статьи 12.23 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф до 100 тысяч рублей.
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