Микроавтобус с детьми попал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург





– отметили в ГИБДД. «На месте ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде износа горизонтальной краевой разметки и занижения обочины. В адрес организации, обслуживающей содержание автодороги, выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Пермь – Екатеринбург в воскресенье вечером микроавтобус Mercedes, перевозивший школьников, столкнулся с легковушкой Opel Mokka.Авария произошла на 291-м километре трассы. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Opel при совершении разворота не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего машины столкнулись.В салоне микроавтобуса находились 15 детей – ученики верхнепышминской школы №25 – и пять взрослых. Дети вместе с родителями возвращались домой из парка «Оленьи ручьи». Автобус родители заказали у индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга.По данным свердловского Минздрава, в результате ДТП пострадали 22 человека, в том числе 15 детей. Одного ребенка доставили в екатеринбургскую ДГКБ №9 с травмой головы. Остальных 14 детей осмотрела бригада территориального центра медицины катастроф, травм у них не выявлено, от госпитализации отказались. Взрослым на месте также оказались медицинскую помощь, от госпитализации они тоже отказались.За рулем Opel Mokka находился житель Первоуральска 1983 года рождения с водительским стажем 12 лет. Микроавтобусом управлял екатеринбуржец 1970 года рождения со стажем вождения 30 лет. Результаты освидетельствования показали, что оба водителя трезвые.Также установлены грубые нарушения требований перевозки организованной группы детей: на микроавтобусе нет знака «Дети» и желтого маячка, перевозка школьников не согласована с Госавтоинспекцией, не заключен договор фрахтования.В отношении водителя автобуса составили протоколы по различным частям статьи 12.23 и 12.5 КоАП РФ. За нарушение шестой части статьи 12.23 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф до 100 тысяч рублей.