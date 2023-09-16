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В Сухом Логу произошел пожар на площади более 200 «квадратов»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 23 сентября, утром в Сухом Логу на улице Войкова вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 212 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, горели два частных жилых дома. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 10.31, локализовать огонь смогли только спустя час, в 11.30, и потушить в 12.05.
Информации о пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, горели два частных жилых дома. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 10.31, локализовать огонь смогли только спустя час, в 11.30, и потушить в 12.05.
«В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 18 человек личного состава»,
– сообщили в МЧС.
Информации о пострадавших нет.
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