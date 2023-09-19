Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ночью на Плотинке заметили неадекватных парней
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге на Плотинке заметили парней, которые бегали по дороге и кидались на людей и проезжавшие мимо автомобили. Один из них, как утверждается, был с ножом.
Как сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео очевидцев, прохожие пытались вразумить молодых людей, но успеха в этом деле не добились. Более того, на попытку помочь успокоиться компания неадекватных парней отреагировала агрессивно. Один из них даже схватил в руки бутылку, из-за чего возникли подозрения, что он хочет ей кого-нибудь ударить.
В итоге неравнодушным граждан, которые надеялись успокоить молодых людей, пришлось бежать до КФС, чтобы спрятаться от излишнего внимания агрессоров, пишет телеграм-канал. Очевидцы предположили, что парни могли находиться под действием каких-либо запрещенных веществ.
В полиции ситуацию еще не комментировали.
Как сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео очевидцев, прохожие пытались вразумить молодых людей, но успеха в этом деле не добились. Более того, на попытку помочь успокоиться компания неадекватных парней отреагировала агрессивно. Один из них даже схватил в руки бутылку, из-за чего возникли подозрения, что он хочет ей кого-нибудь ударить.
В итоге неравнодушным граждан, которые надеялись успокоить молодых людей, пришлось бежать до КФС, чтобы спрятаться от излишнего внимания агрессоров, пишет телеграм-канал. Очевидцы предположили, что парни могли находиться под действием каких-либо запрещенных веществ.
В полиции ситуацию еще не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге подросток выстрелил в сверстника из пневмата
19 сентября 2023
19 сентября 2023
Пьяный мужчина ворвался в школу в Екатеринбурге
20 сентября 2023
20 сентября 2023
У летевшего в Екатеринбург самолета отказал двигатель
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Белая башня из фарфора стала хитом продаж
20 сентября 2023
20 сентября 2023