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Три человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью в Свердловской области на 167-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись Hyundai Getz, Газель и Renault Logan. В результате аварии пострадали три человека.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел около 02.00. Водитель Hyundai, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Газелью, а затем с Renault, отчего последний автомобиль съехал с дорогу и перевернулся.
В результате ДТП пострадали три пассажира Renault Logan. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести и после оказания первой помощи отпустили домой.
Известно, что у водителя Hyundai Getz имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения процедуры освидетельствования мужчина также отказался, вследствие чего на него составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел около 02.00. Водитель Hyundai, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Газелью, а затем с Renault, отчего последний автомобиль съехал с дорогу и перевернулся.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате ДТП пострадали три пассажира Renault Logan. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести и после оказания первой помощи отпустили домой.
Известно, что у водителя Hyundai Getz имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения процедуры освидетельствования мужчина также отказался, вследствие чего на него составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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