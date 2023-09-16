Три человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Свердловской области на 167-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись Hyundai Getz, Газель и Renault Logan. В результате аварии пострадали три человека.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел около 02.00. Водитель Hyundai, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Газелью, а затем с Renault, отчего последний автомобиль съехал с дорогу и перевернулся.В результате ДТП пострадали три пассажира Renault Logan. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести и после оказания первой помощи отпустили домой.Известно, что у водителя Hyundai Getz имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения процедуры освидетельствования мужчина также отказался, вследствие чего на него составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).