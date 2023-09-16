В Свердловской области задержали мужчину из-за вызывающего поведения





— пояснили в пресс-группе. «На неоднократные законные требования прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал, чем оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, воспрепятствованию исполнения ими служебных обязанностей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области задержали 27-летнего мужчину из-за вызывающего поведения. Вчера около 17.55 на 15-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск он подошел к экипажу ДПС и, как утверждается, стал грубить стражам порядка и хватать их за одежду.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, мужчина использовал нецензурную лексику в отношении одного из инспекторов, который оказался стажером, размахивал руками и хватался за форму правоохранителей, из-за чего и был задержан.Мужчину доставили в ОМВД по Березовскому. Там выяснилось, что задержанный нигде не работает. Ранее он был судим за кражу (ст. 158 УК РФ) в 2013, 2016, 2022 годах, а также за мошенничество (ст. 159 УК РФ) в 2014 году. Сейчас в вызывающем поведении усматривают оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). По факту произошедшего проводится проверка.