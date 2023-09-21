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В Верхней Пышме будут судить виновника смертельного ДТП
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб один человек и еще один получил тяжкие травмы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, вечером 5 мая водитель ВАЗ-21102 ехал по улице Петрова в Верхней Пышме со скоростью около 70 км/ч. При перестроении в левую полосу он отвлекся от движения, в результате чего выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Accent.
В погиб ДТП пассажир отечественной легковушки, находившийся на переднем сидении, погиб. Пассажир Hyundai получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело после вручения мужчине копии обвинительного заключения направят в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, вечером 5 мая водитель ВАЗ-21102 ехал по улице Петрова в Верхней Пышме со скоростью около 70 км/ч. При перестроении в левую полосу он отвлекся от движения, в результате чего выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Accent.
В погиб ДТП пассажир отечественной легковушки, находившийся на переднем сидении, погиб. Пассажир Hyundai получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело после вручения мужчине копии обвинительного заключения направят в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.
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