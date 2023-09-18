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В метро Екатеринбурга подрались пассажир и инспектор транспортной безопасности
Фото: Вечерние ведомости
В екатеринбургском метро подрались инспектор службы транспортной безопасности и пассажир. Сотрудник метро получил травму живота.
Как сообщает Е1.RU, инцидент произошел на станции «Ботаническая». Один из пассажиров в зоне досмотра багажа отказался ставить свой багаж на интроскоп. Когда ему сделали замечание, он решил силой прорваться через магнитные рамки.
Оба участника драки написали заявления в полицию. Затем инспектор поехал в травмпункт из-за боли в животе. В итоге его госпитализировали в больницу №23.
В полиции Екатеринбурга заявили, что устанавливаются все обстоятельства конфликта.
Как сообщает Е1.RU, инцидент произошел на станции «Ботаническая». Один из пассажиров в зоне досмотра багажа отказался ставить свой багаж на интроскоп. Когда ему сделали замечание, он решил силой прорваться через магнитные рамки.
«Я стоял за магнитной рамкой. Пассажир отказался проходить досмотр багажа и начал меня отталкивать. Причем дважды ударил меня в солнечное сплетение»,
– цитирует инспектора портал.
Оба участника драки написали заявления в полицию. Затем инспектор поехал в травмпункт из-за боли в животе. В итоге его госпитализировали в больницу №23.
В полиции Екатеринбурга заявили, что устанавливаются все обстоятельства конфликта.
«Мужчины, ставшие участниками происшествия, написали друг на друга заявления. В настоящее время сотрудники отдела полиции № 12 разбираются в обстоятельствах инцидента. По результатам проверки будет принято обоснованное решение»,
– сообщили в городском УМВД.
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