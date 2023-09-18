В метро Екатеринбурга подрались пассажир и инспектор транспортной безопасности

«Я стоял за магнитной рамкой. Пассажир отказался проходить досмотр багажа и начал меня отталкивать. Причем дважды ударил меня в солнечное сплетение»,

– сообщили в городском УМВД.

«Мужчины, ставшие участниками происшествия, написали друг на друга заявления. В настоящее время сотрудники отдела полиции № 12 разбираются в обстоятельствах инцидента. По результатам проверки будет принято обоснованное решение»,