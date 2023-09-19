В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 70-летний Александр Антонович Кудрявцев. Его местонахождение неизвестно с 17 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы с проседьюВ день пропажи он был одет в коричневую кофту, темно-синие спортивные штаны и синие шлепки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Кудрявцев, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.