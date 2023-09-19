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В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 70-летний Александр Антонович Кудрявцев. Его местонахождение неизвестно с 17 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы с проседью
В день пропажи он был одет в коричневую кофту, темно-синие спортивные штаны и синие шлепки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Кудрявцев, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы с проседью
В день пропажи он был одет в коричневую кофту, темно-синие спортивные штаны и синие шлепки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Кудрявцев, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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