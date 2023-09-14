Число ДТП по вине водителей автобусов выросло в Екатеринбурге





– заявил вице-мэр Алексей Бубнов. «С началом учебного года особенно остро встает вопрос аварийности. Необходимо усилить работу по профилактике ДТП, в том числе с участием общественного транспорта. Нужно провести дополнительные инструктажи для водителей и ужесточить контроль за состоянием подвижного состава»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с начала 2023 года произошло 764 ДТП, в которых пострадали 955 человек. 65 аварий произошли с участием автобусов. Такие данные озвучили на заседании комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.Из 65 аварий с участием автобусов 37 произошли по вине водителей общественного транспорта. Большинство ДТП связано с падением пассажиров в салоне, но были и четыре столкновение и один наезд на препятствие. Причинами ДТП называют усталость водителей автобусов, несоблюдение ими ПДД и технические неполадки.Главный ревизор по безопасности дорожного движения ЕМУП «Гортранс» Алексей Погорелов считает, что эффективной мерой борьбы с нарушениями ПДД стало использование камер, установленных внутри водительских кабин.Вице-мэр поручил проработать вопрос оборудования всех автобусов устройствами, следящими за усталостью водителей. Сейчас такое оборудованием есть только в современных машинах.В борьбе с ДТП призывают помочь и екатеринбуржцев. Если вы видите, как водитель общественного транспорта нарушает ПДД, то сообщите об этом с ГИБДД: заполните анкету на портале Госавтоинспекции или позвоните в дежурную часть по номеру: +7 (343) 269-77-00.