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Число ДТП по вине водителей автобусов выросло в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с начала 2023 года произошло 764 ДТП, в которых пострадали 955 человек. 65 аварий произошли с участием автобусов. Такие данные озвучили на заседании комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.
Из 65 аварий с участием автобусов 37 произошли по вине водителей общественного транспорта. Большинство ДТП связано с падением пассажиров в салоне, но были и четыре столкновение и один наезд на препятствие. Причинами ДТП называют усталость водителей автобусов, несоблюдение ими ПДД и технические неполадки.
Главный ревизор по безопасности дорожного движения ЕМУП «Гортранс» Алексей Погорелов считает, что эффективной мерой борьбы с нарушениями ПДД стало использование камер, установленных внутри водительских кабин.
Вице-мэр поручил проработать вопрос оборудования всех автобусов устройствами, следящими за усталостью водителей. Сейчас такое оборудованием есть только в современных машинах.
В борьбе с ДТП призывают помочь и екатеринбуржцев. Если вы видите, как водитель общественного транспорта нарушает ПДД, то сообщите об этом с ГИБДД: заполните анкету на портале Госавтоинспекции или позвоните в дежурную часть по номеру: +7 (343) 269-77-00.
Из 65 аварий с участием автобусов 37 произошли по вине водителей общественного транспорта. Большинство ДТП связано с падением пассажиров в салоне, но были и четыре столкновение и один наезд на препятствие. Причинами ДТП называют усталость водителей автобусов, несоблюдение ими ПДД и технические неполадки.
«С началом учебного года особенно остро встает вопрос аварийности. Необходимо усилить работу по профилактике ДТП, в том числе с участием общественного транспорта. Нужно провести дополнительные инструктажи для водителей и ужесточить контроль за состоянием подвижного состава»,
– заявил вице-мэр Алексей Бубнов.
Главный ревизор по безопасности дорожного движения ЕМУП «Гортранс» Алексей Погорелов считает, что эффективной мерой борьбы с нарушениями ПДД стало использование камер, установленных внутри водительских кабин.
Вице-мэр поручил проработать вопрос оборудования всех автобусов устройствами, следящими за усталостью водителей. Сейчас такое оборудованием есть только в современных машинах.
В борьбе с ДТП призывают помочь и екатеринбуржцев. Если вы видите, как водитель общественного транспорта нарушает ПДД, то сообщите об этом с ГИБДД: заполните анкету на портале Госавтоинспекции или позвоните в дежурную часть по номеру: +7 (343) 269-77-00.
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