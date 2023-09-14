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Электромонтер погиб во время работы на электросетях в Карпинске
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Карпинске электромонтер погиб во время работы на электросетях. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
Трагедия произошла 20 сентября около 16.00 на участке по добыче драгоценных металлов – лицензионный участок россыпи рек Тулайка и Оленья. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 39-летний электромонтер выполнял работу по отцепке проводов от линии электропередач.
В момент перекусывания провода опора переломилась у основания. Из-за этого работник упал на землю вместе с опорой и получил травмы, не совместимые с жизнью.
Прокуратура во время проверки оценит исполнение работодателем требований закона в сфере охраны труда и безопасных условий трудовой деятельности.
Следственный отдел по Краснотурьинску организовал проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти работника проводится судебно-медицинская экспертиза.
Трагедия произошла 20 сентября около 16.00 на участке по добыче драгоценных металлов – лицензионный участок россыпи рек Тулайка и Оленья. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 39-летний электромонтер выполнял работу по отцепке проводов от линии электропередач.
В момент перекусывания провода опора переломилась у основания. Из-за этого работник упал на землю вместе с опорой и получил травмы, не совместимые с жизнью.
Прокуратура во время проверки оценит исполнение работодателем требований закона в сфере охраны труда и безопасных условий трудовой деятельности.
Следственный отдел по Краснотурьинску организовал проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти работника проводится судебно-медицинская экспертиза.
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