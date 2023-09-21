Мужчина выпал с третьего этажа в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 21 сентября, в Ревде произошло падение человека с третьего этажа. По сведениям издания «Ревда-инфо», это произошло по романтической причине.Инцидент произошёл на улице Карла Либкнехта. Молодой мужчина решил вскарабкаться по стене пятиэтажного дома в квартиру, куда его не пускала обидевшаяся жена. Не удержавшись, «человек-паук» сорвался с высоты третьего этажа и упал на козырёк подъезда.Пострадавшему вызвали «Скорую помощь». В момент прибытия медиков «скалолаз» находился без сознания. Но когда его доставили в в травматологическое отделение городской больницы Первоуральска, он быстро пришёл в себя и после первичной медпомощи отправился вновь брать квартиру штурмом, несмотря на предложение врачей хотя бы немного дольше побыть в больнице.Напомним, сегодня ещё один мужчина, но в Каменске-Уральском берёт штурмом квартиру, где заперлась жена. Там события никакого романтического флёра не несут — угрозы нанести увечья родным и обещание застрелиться окрашивают события в куда более мрачные тона.