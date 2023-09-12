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Пьяный житель Каменска-Уральского с пистолетом наголо рвётся домой

19.45 Четверг, 21 сентября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Шум и бедлам на всю область поднял житель Каменска-Уральского, когда жена не захотела пустить его, выпившего, в квартиру. Мужчина вооружился пистолетом и пытался угрозой самострела воспользоваться как отмычкой.

По данным телеграм-канала «Ural Mash», настойчивого мужчину зовут Максим и ему 43 года. Буйный норов супруга и его любовь к спиртному не раз заставляли жену Максима обращаться в полицию. Но до такого громкого скандала до сих пор удавалось избежать. Сейчас же, в связи с тем, что вооруженный человек в подъезде жилого дома ломится в квартиру, где находится не только женщина, но и ребёнок, «в ружьё» подняты большие силы. Сообщается, что дом, где разворачивается драма, окружили представители силовых структур. От Максима требуют сдаться, но пока безуспешно.

Ближе к вечеру стало известно, что сегодня днём на буяна из Каменск-Уральского завели уголовное дело по статье 117 УК РФ («истязание»). Возможно, это стало дополнительным «триггером» для неадекватного поступка Максима.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:45 Пьяный житель Каменска-Уральского с пистолетом наголо рвётся домой
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17:54 В школе поселка Нейво-Рудянка появится оборудованный зал для занятий самбо
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16:50 После избиения мужчины в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:23 Госдолг Свердловской области вырос до 111,2 млрд рублей
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