Пьяный житель Каменска-Уральского с пистолетом наголо рвётся домой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Шум и бедлам на всю область поднял житель Каменска-Уральского, когда жена не захотела пустить его, выпившего, в квартиру. Мужчина вооружился пистолетом и пытался угрозой самострела воспользоваться как отмычкой.По данным телеграм-канала «Ural Mash», настойчивого мужчину зовут Максим и ему 43 года. Буйный норов супруга и его любовь к спиртному не раз заставляли жену Максима обращаться в полицию. Но до такого громкого скандала до сих пор удавалось избежать. Сейчас же, в связи с тем, что вооруженный человек в подъезде жилого дома ломится в квартиру, где находится не только женщина, но и ребёнок, «в ружьё» подняты большие силы. Сообщается, что дом, где разворачивается драма, окружили представители силовых структур. От Максима требуют сдаться, но пока безуспешно.Ближе к вечеру стало известно, что сегодня днём на буяна из Каменск-Уральского завели уголовное дело по статье 117 УК РФ («истязание»). Возможно, это стало дополнительным «триггером» для неадекватного поступка Максима.