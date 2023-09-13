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Пьяный мужчина ворвался в школу в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пьяный дебошир ворвался в школу №36 во Втузгородке. Очевидцы заявили, что охрана спокойно пустила его в учебное заведение.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, сотрудники потом все же заметили, что вошедший мужчина ведет себя странно, и вызвали группу быстрого реагирования.
Задержанного мужчину доставили в отдел полиции №1. Он заявил полицейским, что зашел в школу, чтобы погреться.
«В дежурную часть отдела полиции № 1 доставлен мужчина 1994 года рождения с признаками опьянения. Опасных предметов при нем не обнаружено. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия», – рассказали в УМВД Екатеринбурга.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, сотрудники потом все же заметили, что вошедший мужчина ведет себя странно, и вызвали группу быстрого реагирования.
«Когда приехала ГБР, он был уже у выхода, перепрыгнул через турникет и бегал от них по этажам. Дети в это время были на уроках. Никто не выходил из классов»,
– рассказал очевидец порталу.
Задержанного мужчину доставили в отдел полиции №1. Он заявил полицейским, что зашел в школу, чтобы погреться.
«В дежурную часть отдела полиции № 1 доставлен мужчина 1994 года рождения с признаками опьянения. Опасных предметов при нем не обнаружено. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия», – рассказали в УМВД Екатеринбурга.
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