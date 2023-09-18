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На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб водитель грузовика

12.51 Среда, 20 сентября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Смертельное ДТП произошло на 178-м километре трассы Екатеринбург – Челябинск. Движение в сторону Челябинска ограничено.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что грузовик Mercedes столкнулся с попутно двигающимся КАМАЗом. В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, от которых погиб в машине «скорой».

Второму водителю оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование. Движение транспорта на месте происшествия в сторону Челябинска организовано в одну полосу. Автоинспекторы помогают водителям при проезде участка.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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