На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб водитель грузовика

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Смертельное ДТП произошло на 178-м километре трассы Екатеринбург – Челябинск. Движение в сторону Челябинска ограничено.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что грузовик Mercedes столкнулся с попутно двигающимся КАМАЗом. В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, от которых погиб в машине «скорой».Второму водителю оказывают необходимую медицинскую помощь.По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование. Движение транспорта на месте происшествия в сторону Челябинска организовано в одну полосу. Автоинспекторы помогают водителям при проезде участка.