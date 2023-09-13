Водитель легковушки спровоцировал падение пассажиров в троллейбусе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель легковушки спровоцировал падение пассажиров в троллейбусе. В ДТП пострадала 60-летняя женщина.Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, водитель ВАЗ-2114 выезжал с прилегающей территории на проспекте Орджоникидзе и создал помеху троллейбусу №30. Водитель троллейбуса предпринял экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.В результате в троллейбусе упали пассажиры. 60-летняя пассажирка получила травмы, ее увезли в больницу.