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В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Один природный пожар продолжает действовать в Свердловской области. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 20 сентября, площадь возгорания составляет два гектара.
Всего в России действуют девять лесных пожаров на площади 17 гектаров. Возгорания зафиксированы в восьми регионах страны.
По данным на 00.00 20 сентября, площадь возгорания составляет два гектара.
Всего в России действуют девять лесных пожаров на площади 17 гектаров. Возгорания зафиксированы в восьми регионах страны.
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