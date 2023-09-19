В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Один природный пожар продолжает действовать в Свердловской области. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 20 сентября, площадь возгорания составляет два гектара.Всего в России действуют девять лесных пожаров на площади 17 гектаров. Возгорания зафиксированы в восьми регионах страны.