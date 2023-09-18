В Полевском управляющая компания выплатит пенсионерке 400 тысяч рублей за травму во дворе





– сообщили в надзорном ведомстве. «Вина управляющей компанией выразилась в ненадлежащем контроле и необеспечении должной уборки территории в период, когда вследствие погодных зимних условий должны предприниматься повышенные меры для обеспечения безопасности и предупреждения травматизма граждан»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Полевском управляющая компания выплатит 400 тысяч рублей компенсации морального вреда пенсионерке, которая зимой поскользнулась во дворе и сломала ногу.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, жительница многоквартирного дома 1948 года рождения утром 18 февраля вышла погулять со своей собакой, но поскользнулась и упала на левую ногу. Дорога в тот момент была не очищена от снега и не посыпана противогололедными материалами.Скорая помощь доставила пенсионерку в травматологическое отделение Полевской ЦГБ. Женщине поставили диагноз – закрытый перелом левой бедренной кости со смещением. Пенсионерке пришлось делать операцию.Женщина отметила, что жители дома неоднократно просили дворника качественнее убирать на территории двора. Однако просьбы тот игнорировал и появлялся вообще редко. Просьбы жителей игнорировала и управляющая компания.Прокуратура направила иск в суд о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд взыскал с УК 400 тысяч рублей компенсации и 5 тысяч рублей материального ущерба.