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Попавшего под машину Рыжего кота спас неравнодушный мальчик
Фото: «Благотворительный фонд Клякса»
Рыжему коту в Екатеринбурге не повезло. Он попал под машину и получил сильнейшие травмы. Водитель пострадавшего оставил на месте ДТП, а, может, даже и не заметил, что стал причиной страданий живого существа.
А вот у одиннадцатилетнего мальчика Данилы внимание и эмпатии оказалось гораздо больше, чем у взрослого. Обнаружив на обочине рыжего страдальца, он решил помочь животному. Вот только не знал, как. У него четыре часа ушло на то, чтобы, обзвонив множество людей и организаций, найти тех, кто занимается пострадавшими животными. В итоге рыжий, которому дали кличку Рычун, оказался в ветеринарной клинике доктора Тебенькова и под опекой приюта «Клякса».
Диагностика в клинике выявила целый «букет» тяжёлых травм. У Рычуна переломы обеих челюстей со смещением, черепно-мозговая травма, перелом тазобедренного сустава. Состояние кота оценивается как критическое и сейчас зоодоктора бьются над тем, чтобы стабилизировать его.
Сбором средств на лечение Рычуна занимается «Клякса».
А вот у одиннадцатилетнего мальчика Данилы внимание и эмпатии оказалось гораздо больше, чем у взрослого. Обнаружив на обочине рыжего страдальца, он решил помочь животному. Вот только не знал, как. У него четыре часа ушло на то, чтобы, обзвонив множество людей и организаций, найти тех, кто занимается пострадавшими животными. В итоге рыжий, которому дали кличку Рычун, оказался в ветеринарной клинике доктора Тебенькова и под опекой приюта «Клякса».
Диагностика в клинике выявила целый «букет» тяжёлых травм. У Рычуна переломы обеих челюстей со смещением, черепно-мозговая травма, перелом тазобедренного сустава. Состояние кота оценивается как критическое и сейчас зоодоктора бьются над тем, чтобы стабилизировать его.
Сбором средств на лечение Рычуна занимается «Клякса».
Реквизиты для оказания помощи:
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
«Благотворительный фонд Клякса»
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
«Благотворительный фонд Клякса»
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