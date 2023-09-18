Попавшего под машину Рыжего кота спас неравнодушный мальчик

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«Благотворительный фонд Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Рыжему коту в Екатеринбурге не повезло. Он попал под машину и получил сильнейшие травмы. Водитель пострадавшего оставил на месте ДТП, а, может, даже и не заметил, что стал причиной страданий живого существа.А вот у одиннадцатилетнего мальчика Данилы внимание и эмпатии оказалось гораздо больше, чем у взрослого. Обнаружив на обочине рыжего страдальца, он решил помочь животному. Вот только не знал, как. У него четыре часа ушло на то, чтобы, обзвонив множество людей и организаций, найти тех, кто занимается пострадавшими животными. В итоге рыжий, которому дали кличку Рычун, оказался в ветеринарной клинике доктора Тебенькова и под опекой приюта «Клякса».Диагностика в клинике выявила целый «букет» тяжёлых травм. У Рычуна переломы обеих челюстей со смещением, черепно-мозговая травма, перелом тазобедренного сустава. Состояние кота оценивается как критическое и сейчас зоодоктора бьются над тем, чтобы стабилизировать его.Сбором средств на лечение Рычуна занимается «Клякса».