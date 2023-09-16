Первоклассница сломала позвоночник во время игры на батуте в Карпинске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Карпинске семилетняя девочка играла на батуте и получила перелом позвоночника. Инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ученица первого класса во время игры на батуте в парке культуры Угольщиков получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас девочка находится в больнице.Прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства травмирования девочки. Будет дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации батута, а также законности его размещения.