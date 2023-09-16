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Первоклассница сломала позвоночник во время игры на батуте в Карпинске
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Карпинске семилетняя девочка играла на батуте и получила перелом позвоночника. Инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ученица первого класса во время игры на батуте в парке культуры Угольщиков получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас девочка находится в больнице.
Прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства травмирования девочки. Будет дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации батута, а также законности его размещения.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ученица первого класса во время игры на батуте в парке культуры Угольщиков получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас девочка находится в больнице.
Прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства травмирования девочки. Будет дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации батута, а также законности его размещения.
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