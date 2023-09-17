В Екатеринбурге подросток выстрелил в сверстника из пневмата

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в сверстника. Проводится проверка.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что 15-летний подросток по неосторожности выстрелил в сверстника из пневматического пистолета. Телеграм-канал Ural Mash пишет, что пистолет дети купили на маркетплейсе.Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит процессуальную проверку.