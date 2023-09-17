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В Екатеринбурге подросток выстрелил в сверстника из пневмата
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в сверстника. Проводится проверка.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что 15-летний подросток по неосторожности выстрелил в сверстника из пневматического пистолета. Телеграм-канал Ural Mash пишет, что пистолет дети купили на маркетплейсе.
Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.
Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит процессуальную проверку.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что 15-летний подросток по неосторожности выстрелил в сверстника из пневматического пистолета. Телеграм-канал Ural Mash пишет, что пистолет дети купили на маркетплейсе.
Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.
Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит процессуальную проверку.
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