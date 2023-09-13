Подростки на электросамокате выехали на дорогу в Екатеринбурге и попали под колеса машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге двое подростков на электросамокате пересекали четырехполосную дорогу и попали под колеса автомобиля. ДТП произошло вчера на улице Халтурина.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Chevrolet Lacetti ехал по улице Халтурина со стороны Опалихинской и при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбил двух подростков. Они пересекали четырехполосную улицу Готвальда на красный свет, не спешившись с электросамоката.Пострадавших 14 и 15 лет доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.За рулем Chevrolet Lacetti находился 36-летний мужчина со стажем вождения 16 лет.Автоинспекторы посетят школу, где учатся подростки, и выяснят, как обучают детей правилам безопасного поведения на дорогах. При неудовлетворительных результатах материалы направят в прокуратуру.Также информация об аварии будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростков к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей в части соблюдения ПДД.