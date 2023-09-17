В БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге произошел пожар



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В бизнес-центре «Манхэттен», расположенном на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, произошел пожар. К зданию съехались машины МЧС.Сообщение о пожаре поступило в 15.28. В пресс-службе МЧС рассказали, что возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.Из здания эвакуировали около 2000 человек. К счастью, никто не пострадал.Пожар потушили в 16.02. На месте происшествия работали 42 огнеборца, задействовано 14 единиц спецтехники.