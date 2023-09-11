Возрастное ограничение 18+

Свердловчанин заплатит 80 тысяч рублей подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика

13.27 Понедельник, 18 сентября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области мужчина заплатит 80 тысяч рублей компенсации морального вреда подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 25 августа 2021 года мальчик вместе с семьей и собакой гулял по берегу Белоярского водохранилища. Проходивший мимо мужчина испугался домашнего питомца и распылил в лицо подростка, находившегося рядом с собакой, аэрозоль из перцового баллончика.

Мальчик закричал, что у него сильно болят глаза и жжет лицо. Ребенку оказали медицинскую помощь, было назначено лечение.

Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с виновного компенсации морального вреда. Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мужчины 80 тысяч рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Мэрия Североуральска выплатит 30 тысяч рублей пострадавшей от бродячей собаки девочке
11 сентября 2023
В Свердловской области взыскали 55 тысяч рублей с хозяйки собаки, покусавшей ребенка
12 сентября 2023
В Качканаре девятиклассник умер, отравившись газом
14 сентября 2023
За погибшую в екатеринбургском детсаду девочку родственникам заплатят более четырёх миллионов
12 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ряд кандидатов «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму набрали меньше голосов, чем на праймериз

Пытаемся разобраться в причинах странной статистики
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:34 Прокуратура подала в суд на УМВД по Екатеринбургу из-за ненадлежащих условий в спецприёмнике
13:27 Свердловчанин заплатит 80 тысяч рублей подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика
12:49 У летевшего в Екатеринбург самолета отказал двигатель
12:20 На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ДТП
11:52 Свердловская область получит 87,8 млн рублей на строительство глэмпингов
11:21 В Свердловской области горит шесть гектаров леса
10:46 Упавшая под поезд в метро Екатеринбурга женщина находится в тяжелом состоянии
10:15 Марина Мясникова стала главой Уральского Центробанка
09:40 Движение в метро Екатеринбурга восстановили
09:17 В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд
17:47 В Свердловской области ожидается похолодание
16:51 Второй за два года белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга
15:52 В пожаре на Сибирском тракте в Екатеринбурге пострадал человек
15:09 В Каменске-Уральском десятилетнего мальчика избили его сверстники
14:20 Пропавшего десятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли
13:20 В столице Урала ищут подозреваемого в краже трех авторегистраторов
12:13 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до десяти гектаров
11:34 На свердловской трассе насмерть разбился водитель квадроцикла
10:22 В Екатеринбурге за день произошли два ДТП с участием детей
00:08 В Екатеринбурге на Эльмаше десятилетний мальчик не вернулся с прогулки
17:40 В Североуральском округе ищут 74-летнего пенсионера
17:10 В уральской столице появились скамейки и урны из переработанного пластика
15:47 В Екатеринбурге утром произошли две массовые драки
14:59 Порядка 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» в Екатеринбурге
13:54 Бастрыкин потребовал доклад по факту непредставления лечения ребенку со СМА из Екатеринбурга
13:17 Минпрoсвещения вмешалось в ситуацию в екатеринбургской школе, откуда уволились учителя
Все новости Свердловской области
13:55 В Италии проходит национальная забастовка общественного транспорта
11:47 Во Владивостоке суд рассмотрит иск о сносе памятника Солженицыну
11:19 Власти Приморья подтвердили, что крытый виадук на трассе снес самосвал
10:44 На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук
09:55 «Их будут носить светские львицы!» Как журналист «Вечерних ведомостей» продавала свои волосы
09:49 В Израиле протестующие прошли по улицам с огромной Декларацией независимости
18:49 Лебёдки всемирно известного производителя стали напрямую поставлять в Пермь
18:44 Власти Финляндии заявили о запрете въезда автомобилей из России
18:32 Наиболее востребованными установками для работы с грузами на складах стали штабелеры
16:09 Центробанк повысил ключевую ставку на один процент – до 13%
13:39 Мишустин уволил главу Росавиации Нерадько
12:35 Разведка США: министр обороны Китая находится под следствием и отстранён
12:22 Более 11 тысяч человек погибли в Ливии из-за наводнения
12:07 «Известия»: у Росавиации будет новый глава
18:09 1xPet: у кошки аллергия на корм, что делать?
17:46 Женщине, которая швыряла ботинком в мэра Углегорска из-за плохих условий жилья, дали квартиру в еще более аварийном доме
17:12 Второклассник выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы в Татарстане
17:06 В Ярославле начали штрафовать за плевки
16:55 Кандидатам в депутаты могут разрешить иметь иностранные активы и счета в банках за рубежом
16:41 Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp
13:38 В Госдуме заявили, что могут пересмотреть разрешение на работу мессенджера WhatsApp в России
11:37 Курорт «Шермонт» в Шерегеше стал победителем премии WOW Award
19:23 «Семьи должны создаваться, чтобы воспроизводить убыль населения в первую очередь»: мнение на дебатах
17:01 Дизтопливо рекордно растет в цене девятый день подряд
12:06 Жильцам аварийных домов могут прекратить выделять собственное жилье, их начнут переселять в съёмное
11:11 Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку
Все новости России и мира
13:34 Прокуратура подала в суд на УМВД по Екатеринбургу из-за ненадлежащих условий в спецприёмнике
13:27 Свердловчанин заплатит 80 тысяч рублей подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика
12:49 У летевшего в Екатеринбург самолета отказал двигатель
12:20 На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ДТП
11:52 Свердловская область получит 87,8 млн рублей на строительство глэмпингов
11:21 В Свердловской области горит шесть гектаров леса
10:46 Упавшая под поезд в метро Екатеринбурга женщина находится в тяжелом состоянии
10:15 Марина Мясникова стала главой Уральского Центробанка
09:59 Судебные приставы защитили пермячку от недобросовестных взыскателей долгов
09:40 Движение в метро Екатеринбурга восстановили
09:17 В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд
17:47 В Свердловской области ожидается похолодание
16:51 Второй за два года белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга
15:52 В пожаре на Сибирском тракте в Екатеринбурге пострадал человек
15:09 В Каменске-Уральском десятилетнего мальчика избили его сверстники
14:20 Пропавшего десятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли
13:20 В столице Урала ищут подозреваемого в краже трех авторегистраторов
12:13 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до десяти гектаров
11:34 На свердловской трассе насмерть разбился водитель квадроцикла
10:22 В Екатеринбурге за день произошли два ДТП с участием детей
00:08 В Екатеринбурге на Эльмаше десятилетний мальчик не вернулся с прогулки
17:40 В Североуральском округе ищут 74-летнего пенсионера
17:10 В уральской столице появились скамейки и урны из переработанного пластика
15:47 В Екатеринбурге утром произошли две массовые драки
14:59 Порядка 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» в Екатеринбурге
13:54 Бастрыкин потребовал доклад по факту непредставления лечения ребенку со СМА из Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK