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Свердловчанин заплатит 80 тысяч рублей подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области мужчина заплатит 80 тысяч рублей компенсации морального вреда подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 25 августа 2021 года мальчик вместе с семьей и собакой гулял по берегу Белоярского водохранилища. Проходивший мимо мужчина испугался домашнего питомца и распылил в лицо подростка, находившегося рядом с собакой, аэрозоль из перцового баллончика.
Мальчик закричал, что у него сильно болят глаза и жжет лицо. Ребенку оказали медицинскую помощь, было назначено лечение.
Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с виновного компенсации морального вреда. Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мужчины 80 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 25 августа 2021 года мальчик вместе с семьей и собакой гулял по берегу Белоярского водохранилища. Проходивший мимо мужчина испугался домашнего питомца и распылил в лицо подростка, находившегося рядом с собакой, аэрозоль из перцового баллончика.
Мальчик закричал, что у него сильно болят глаза и жжет лицо. Ребенку оказали медицинскую помощь, было назначено лечение.
Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с виновного компенсации морального вреда. Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мужчины 80 тысяч рублей.
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