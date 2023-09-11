Свердловчанин заплатит 80 тысяч рублей подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области мужчина заплатит 80 тысяч рублей компенсации морального вреда подростку, которому брызнул в лицо из перцового баллончика.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 25 августа 2021 года мальчик вместе с семьей и собакой гулял по берегу Белоярского водохранилища. Проходивший мимо мужчина испугался домашнего питомца и распылил в лицо подростка, находившегося рядом с собакой, аэрозоль из перцового баллончика.Мальчик закричал, что у него сильно болят глаза и жжет лицо. Ребенку оказали медицинскую помощь, было назначено лечение.Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с виновного компенсации морального вреда. Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мужчины 80 тысяч рублей.