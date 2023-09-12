У летевшего в Екатеринбург самолета отказал двигатель

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

У самолета авиакомпании Red Wings, летевшего сегодня ночью из Антальи в Екатеринбург, отказал двигатель. Самолет приземлился в казахстанском Актобе.Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», экипаж лайнера Boeing 777 при полете над Каспийским морем доложил об отказе правого двигателя и запросил снижение до 7 600 метров. Сигнал бедствия, по данным канала, пилоты не объявляли.Спустя 1,5 часа самолет благополучно приземлился на аэродроме в Актобе.В пресс-службе Red Wings заявили, что всех пассажиров рейса доставят в Екатеринбург на запасном самолете. Резервный борт уже приземлился в аэропорту Актобе. Вылет в уральскую столицу запланирован в 10:50 по московскому времени.Из-за невозвращения самолета в Екатеринбург в срок возникла задержка трех рейсов авиакомпании Red Wings: WZ-3071 по маршруту Екатеринбург – Анталья, WZ-1097 Екатеринбург – Астана, WZ-1047 Екатеринбург – Саратов. Свердловская транспортная прокуратура взяла ситуацию с соблюдением прав пассажиров под свой контроль.