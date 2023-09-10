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В пожаре на Сибирском тракте в Екатеринбурге пострадал человек
Фото: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Сегодня днем в Екатеринбурге на Сибирском тракте вспыхнул крупный пожар, площадь которого, по предварительным данным, составила 250 квадратных метров.
Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, спасатели приехали к месту происшествия через 15 минут после вызова. Известно, что возгорание произошло в промзоне.
По последним данным, огонь ликвидировали. В тушении были задействованы шесть спецмашин и 18 огнеборцев. Также в пресс-службе МЧС сообщили, что в пожаре пострадал один человек. Его увезли в больницу.
Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, спасатели приехали к месту происшествия через 15 минут после вызова. Известно, что возгорание произошло в промзоне.
По последним данным, огонь ликвидировали. В тушении были задействованы шесть спецмашин и 18 огнеборцев. Также в пресс-службе МЧС сообщили, что в пожаре пострадал один человек. Его увезли в больницу.
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