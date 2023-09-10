В пожаре на Сибирском тракте в Екатеринбурге пострадал человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге на Сибирском тракте вспыхнул крупный пожар, площадь которого, по предварительным данным, составила 250 квадратных метров.Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, спасатели приехали к месту происшествия через 15 минут после вызова. Известно, что возгорание произошло в промзоне.По последним данным, огонь ликвидировали. В тушении были задействованы шесть спецмашин и 18 огнеборцев. Также в пресс-службе МЧС сообщили, что в пожаре пострадал один человек. Его увезли в больницу.