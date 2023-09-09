В Каменске-Уральском десятилетнего мальчика избили его сверстники





– говорится в сообщении. «Следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. В ходе проверки также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском десятилетнего мальчики избили два его сверстника, когда он гулял во дворе. По словам мамы ребенка, ее сыну разбили голову бутылкой из-под алкоголя.Об этом женщина рассказала сообществу «Инцидент Каменск-Уральский». Добраться до дома мальчику помог молодой человек, который стал очевидцем произошедшего. Сообщается, что сейчас ребенок находится в больнице и что у него сотрясение мозга.В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что следственный отдел по городу начал проверку по факту случившегося.