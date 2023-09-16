В Екатеринбурге за день произошли два ДТП с участием детей





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает родителям, что необходимо перед тем как отпустить ребенка на улицу провести с ним профилактические беседы и объяснить им как и где нужно переходить проезжую часть»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 16 сентября, в Екатеринбурге за день произошли два ДТП, в результате которых пострадали дети. В обои ситуациях пострадавшим потребовалась госпитализация.Первая авария произошла около 13.00 на улице Раевского. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе ГИБДД по Екатеринбургу, там четырехлетний мальчик вместе со своей мамой хотел перебежать через дорогу в неустановленном для этого вместе, но попал под колеса мотоцикла. Женщина в разговоре с автоинспекторами пояснила, что ее сын выбежал из-за стоящих вдоль дороги машин.Вторая авария произошла около 15.00 на Расточной. По данным Госавтоинспекции, десятилетний мальчик пересекал нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате, когда его сбил водитель Ford Focus.В обоих случаях информацию о нарушении детьми правил дорожного движениях намерены направить в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для принятия мер в отношении родителей.