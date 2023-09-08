В Екатеринбурге утром произошли две массовые драки





– рассказали в полиции. «Сотрудниками ППСП в ходе несения службы возле заведения, о котором идёт речь, приняты меры для предотвращения конфликтной ситуации, в ходе которой применен газ в отношении агрессивного мужчины, который был задержан и доставлен в территориальный ОВД»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге возле двух разных ночных заведений произошли массовые драки. Одна из них случилась у бар-клуба «Чили» на улице Малышева, а вторая – у бара «Градусы» на улице 8 Марта.Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на городское УМВД, драку на Малышева остановили сотрудники патрульно-постовой службы, которые дежурили рядом.Задержанным оказался 24-летний молодой человек. В отношении него составили протокол статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).Вторую драку в пресс-группе полиции не прокомментировали.