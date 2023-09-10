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В Артемовском вспыхнул крупный пожар площадью почти 200 квадратов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Накануне вечером в Артемовском на Береговом переулке вспыхнул крупный пожар. Горели частный жилой дом и постройки во дворе. Площадь пожара составила 194 квадратных метра.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила диспетчеру в 20.48, локализовать огонь удалось лишь в 22.20 и пошутить в 23.15. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 02.30.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила диспетчеру в 20.48, локализовать огонь удалось лишь в 22.20 и пошутить в 23.15. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 02.30.
«В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава»,
– сообщили в МЧС.
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