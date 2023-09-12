В Свердловской области разыскивают насмерть сбившего пенсионерку водителя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области разыскивают водителя, который насмерть сбил 70-летнюю пенсионерку на 337-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» и скрылся с места аварии.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, пожилая женщина в позднее время шла по обочине по ходу движения транспорта без световозвращающих элементов. Известно, что после аварии пенсионерку успели доставить в городскую больницу Серова, однако спустя полтора часа она умерла от полученных травм.По факту произошедшего проводится расследование.Госавтоинспекция просит тех, кот располагает какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить в дежурную часть МО МВД России «Серовский» по телефону +7 (34385)9-02-20, либо «02». Также можно обратиться в Госавтоинспекцию Серова, или в дежурную часть в полиции.