В столкновении автобуса со самосвалом в Березовском пострадали три человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 15 сентября, в Березовском столкнулись рейсовый автобус и самосвал. В результате аварии пострадали три человека, двое из которых дети: четырехлетняя девочка и 17-летняя девушка, которой потребовалась госпитализация.По предварительным данным, виновником ДТП был водитель самосвала. При развороте с правой полосы он не предоставил преимущество пассажирскому автобусу, ехавшего в попутном направлении. В момент аварии в салоне автобуса находилось десять пассажиров.Известно, что двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, после осмотра медиками была отпущена домой. 17-леняя девушка самостоятельно вместе с родителями обратилась в екатеринбургскую ДКГБ №9, где ей поставили закрытую черепно-мозговую травму, компрессионным перелом позвоночника и ушибы тела. Ее госпитализировали.В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что по факту данного ДТП была организована проверка. Сотрудники ведомства намерены проверить проводился ли техосмотр и медосмотр перед выходом водителя на линию. Также специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства.