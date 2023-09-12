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В столкновении автобуса со самосвалом в Березовском пострадали три человека
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 15 сентября, в Березовском столкнулись рейсовый автобус и самосвал. В результате аварии пострадали три человека, двое из которых дети: четырехлетняя девочка и 17-летняя девушка, которой потребовалась госпитализация.
По предварительным данным, виновником ДТП был водитель самосвала. При развороте с правой полосы он не предоставил преимущество пассажирскому автобусу, ехавшего в попутном направлении. В момент аварии в салоне автобуса находилось десять пассажиров.
Известно, что двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, после осмотра медиками была отпущена домой. 17-леняя девушка самостоятельно вместе с родителями обратилась в екатеринбургскую ДКГБ №9, где ей поставили закрытую черепно-мозговую травму, компрессионным перелом позвоночника и ушибы тела. Ее госпитализировали.
В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что по факту данного ДТП была организована проверка. Сотрудники ведомства намерены проверить проводился ли техосмотр и медосмотр перед выходом водителя на линию. Также специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства.
По предварительным данным, виновником ДТП был водитель самосвала. При развороте с правой полосы он не предоставил преимущество пассажирскому автобусу, ехавшего в попутном направлении. В момент аварии в салоне автобуса находилось десять пассажиров.
Известно, что двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, после осмотра медиками была отпущена домой. 17-леняя девушка самостоятельно вместе с родителями обратилась в екатеринбургскую ДКГБ №9, где ей поставили закрытую черепно-мозговую травму, компрессионным перелом позвоночника и ушибы тела. Ее госпитализировали.
В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что по факту данного ДТП была организована проверка. Сотрудники ведомства намерены проверить проводился ли техосмотр и медосмотр перед выходом водителя на линию. Также специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства.
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