В Екатеринбурге автомобиль столкнулся с 17-летним мотоциклистом



Фото: ГИБДД Екатеринбурга





– напомнили в ГИБДД. «Родители обязаны контролировать досуг своих детей и не допускать к управлению транспортными средствами подростков, не имеющих такого права»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта столкнулись автомобиль и мотоцикл. В ДТП пострадал 17-летний байкер.Авария произошла вчера в 21.45. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что 48-летний водитель Lada 2113 ехал по дублеру Сибирского тракта и на перекрестке не предоставил преимущество в движении мотоциклу DSE Z2 250E 21/18 Blue.В результате ДТП пострадал 17-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу с переломом левой кисти.