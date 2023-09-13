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В Екатеринбурге автомобиль столкнулся с 17-летним мотоциклистом
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта столкнулись автомобиль и мотоцикл. В ДТП пострадал 17-летний байкер.
Авария произошла вчера в 21.45. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что 48-летний водитель Lada 2113 ехал по дублеру Сибирского тракта и на перекрестке не предоставил преимущество в движении мотоциклу DSE Z2 250E 21/18 Blue.
В результате ДТП пострадал 17-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу с переломом левой кисти.
Авария произошла вчера в 21.45. В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что 48-летний водитель Lada 2113 ехал по дублеру Сибирского тракта и на перекрестке не предоставил преимущество в движении мотоциклу DSE Z2 250E 21/18 Blue.
В результате ДТП пострадал 17-летний водитель мотоцикла. Его доставили в больницу с переломом левой кисти.
«Родители обязаны контролировать досуг своих детей и не допускать к управлению транспортными средствами подростков, не имеющих такого права»,
– напомнили в ГИБДД.
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