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На ж/д переезде в Свердловской области тепловоз снес грузовик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На железнодорожном переезде на трассе Нижняя Тура – Качканар тепловоз снес грузовик JAC. ДТП произошло вчера около 15.00 на восьмом километре автодороги.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика JAC выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при закрытом шлагбауме, где столкнулся с тепловозом «ТЭМ».
В результате ДТП пострадал водитель грузовика 1996 года рождения. Его доставили в больницу. Водитель тепловоза не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика JAC выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при закрытом шлагбауме, где столкнулся с тепловозом «ТЭМ».
В результате ДТП пострадал водитель грузовика 1996 года рождения. Его доставили в больницу. Водитель тепловоза не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.
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