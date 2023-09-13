На ж/д переезде в Свердловской области тепловоз снес грузовик



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На железнодорожном переезде на трассе Нижняя Тура – Качканар тепловоз снес грузовик JAC. ДТП произошло вчера около 15.00 на восьмом километре автодороги.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика JAC выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при закрытом шлагбауме, где столкнулся с тепловозом «ТЭМ».В результате ДТП пострадал водитель грузовика 1996 года рождения. Его доставили в больницу. Водитель тепловоза не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.