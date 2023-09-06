Академический внезапно остался без света

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Академическом районе Екатеринбурга внезапно на полчаса отключили свет. Без электроснабжения остались не только дома, но и светофоры.В пресс-службе администрации района рассказали, что электроснабжение отключили в период с 15.00 до 15.30. На проспекте Академика Сахарова – от улицы Амундсена до Вильгельма де Геннина – не работали светофоры. Света не было и в квартирах.В компании «Россети Урал» сообщили, что произошло технологическое нарушение в распределительной кабельной сети. Из-за этого было частично нарушено электроснабжение.Сейчас электроснабжение уже полностью восстановлено. Ведется проверка оборудования в насосных станциях и индивидуальных тепловых пунктах, а также исправность электросетей лифтов.Отметим, что вчера энергетики «Россети Урал» подключили к электросетям тяговую подстанцию Академическая-1. Подстанция должна обеспечивать бесперебойное электроснабжение новой трамвайной ветки.