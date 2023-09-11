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В школе на Вторчермете в Екатеринбурге произошел пожар
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня произошел пожар в школе №44, расположенной на улице Санаторной. Из здания эвакуировались 760 человек.
Сообщение о возгорании поступило в 13.11. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров горел пристрой школы. Самостоятельно эвакуировались 760 человек. Никто из людей не пострадал.
На место происшествия прибыли девять огнеборцев на трех спецмашинах. Пожар потушили в 13.24.
Сообщение о возгорании поступило в 13.11. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров горел пристрой школы. Самостоятельно эвакуировались 760 человек. Никто из людей не пострадал.
«Угрозы распространения пожара на здание школы не было»,
– отметили в МЧС.
На место происшествия прибыли девять огнеборцев на трех спецмашинах. Пожар потушили в 13.24.
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