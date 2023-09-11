На Химмаше в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины





– отметили в СУ СКР по Свердловской области. «По предварительным данным проверки, признаков криминальной смерти нет»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге у дома на улице Зои Космодемьянской обнаружили тело мужчины. Проводится проверка.Как рассказали в городском УМВД, сообщение об умершем поступило сегодня в 12.30 от медиков скорой помощи. Личность погибшего установили – это 48-летний местный житель. Очевидцы сообщили, что мужчине стало плохо, и он упал на улице.Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку. Тело умершего направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти.