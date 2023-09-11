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На Химмаше в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге у дома на улице Зои Космодемьянской обнаружили тело мужчины. Проводится проверка.
Как рассказали в городском УМВД, сообщение об умершем поступило сегодня в 12.30 от медиков скорой помощи. Личность погибшего установили – это 48-летний местный житель. Очевидцы сообщили, что мужчине стало плохо, и он упал на улице.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку. Тело умершего направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Как рассказали в городском УМВД, сообщение об умершем поступило сегодня в 12.30 от медиков скорой помощи. Личность погибшего установили – это 48-летний местный житель. Очевидцы сообщили, что мужчине стало плохо, и он упал на улице.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку. Тело умершего направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
«По предварительным данным проверки, признаков криминальной смерти нет»,
– отметили в СУ СКР по Свердловской области.
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