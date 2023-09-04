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В Каменске-Уральском иномарка насмерть сбила пенсионера, выбежавшего на дорогу

10.58 Среда, 13 сентября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Каменске-Уральском водитель Renault Sandero насмерть сбил пожилого мужчину, выбежавшего на дорогу. ДТП произошло вчера в 20.48 на нерегулируемом перекрестке Привокзальная – Парковая.

По предварительной информации, водитель Renault Sandero ехал по улице Привокзальной со стороны Ломоносова в сторону Кунавина и сбил мужчину, который переходил дорогу перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП 74-летнего пешехода доставили в горбольницу №3, где он впоследствии скончался от полученных травм. Машина получила механические повреждения.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Renault Sandero находился 59-летний мужчина со стажем вождения 40 лет. Он пояснил, что ехал со скоростью 50 км/ч. Внезапно на дорогу выбежал пешеход. Когда водитель его заметил, расстояние до пешехода было около двух метров. Водитель предпринял экстренное торможение и попытался уйти в правую сторону, но избежать столкновения не удалось.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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