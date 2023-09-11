Три грузовика столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика. ДТП произошло вчера около 19.00 на 320-м километре трассы.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика Volvo с полуприцепом отвлекся от управления и врезался во впереди стоящий грузовик Isuzu. После этого машину отбросило на впереди стоящий грузовик Scania с полуприцепом.В результате ДТП пострадал водитель Isuzu. Его доставили в ЦГБ Ревды с различными травмами.