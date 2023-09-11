Возрастное ограничение 18+
Три грузовика столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика. ДТП произошло вчера около 19.00 на 320-м километре трассы.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика Volvo с полуприцепом отвлекся от управления и врезался во впереди стоящий грузовик Isuzu. После этого машину отбросило на впереди стоящий грузовик Scania с полуприцепом.
В результате ДТП пострадал водитель Isuzu. Его доставили в ЦГБ Ревды с различными травмами.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика Volvo с полуприцепом отвлекся от управления и врезался во впереди стоящий грузовик Isuzu. После этого машину отбросило на впереди стоящий грузовик Scania с полуприцепом.
В результате ДТП пострадал водитель Isuzu. Его доставили в ЦГБ Ревды с различными травмами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
11 сентября 2023
11 сентября 2023
В Большом Истоке КАМАЗ сбил 11-летнего велосипедиста
07 сентября 2023
07 сентября 2023
На свердловской трассе в ДТП погиб водитель мотоблока
05 сентября 2023
05 сентября 2023