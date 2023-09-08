На пешеходном переходе в Нижнем Тагиле сбили женщину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 сентября, в Нижнем Тагиле автомобиль иностранного производства сбил женщину. Пострадавшая в момент дорожно-транспортного происшествия пыталась воспользоваться пешеходным переходом.Дорожный инцидент в Нижнем Тагиле произошёл примерно в полдень на улице Краснознаменной. По словам водителя машины марки «Nissan Sunny», он слишком поздно заметил пешеходку, которая переходила улицу в положенном (хоть и нерегулируемом) месте. Водитель применил экстренное торможение, но расстояние между машиной и человеком оказалось слишком маленьким.К счастью, 51-летняя жительница сильно не пострадала. Медики обнаружили у неё ушиб поясничного отдела позвоночника и отпустили домой, — сообщает ВК-группа «[ТТ] Нижний Тагил». Виновника ДТП несерьёзность травмы от ответственности не спасла. Его привлекли к ответственности по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходу»).