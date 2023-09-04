Более 6 миллионов рублей выкинул с мусором предпрениматель из Среднеуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Курьёзная история начала гулять по уральским пабликам в соцсетях. Её незадачливый герой — бизнесмен из Среднеуральска — перепутал мусорный пакет с пакетом, куда он положил деньги, и немалые. В итоге 6,3 миллиона рублей, которые он вёз в банк, оказались на помойке.Впрочем, может оказаться, что судьба пакета с миллионами совсем и не такая. Как признался сам предприниматель, перед тем, как обнаружить пропажу, он крепко выпивал и события нескольких дней помнит весьма смутно. Меж тем, как утверждают пересказчики этого «анекдота из жизни», полиция восприняла версию «деньги выкинули в мусорный бак» всерьёз и принялась за поиски пропавших миллионов.Уральские остряки, разумеется, соревнуются в том, чтобы придумать наиболее смешное продолжение этого анекдотического случая. Так, они предлагают на след денег выйти, пристальней наблюдая за бомжами, — если кто из них вдруг курит сигары или попивает текилу в какой-нибудь подворотне, он и есть счастливчик, обнаруживший чужие миллионы.