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Более 6 миллионов рублей выкинул с мусором предпрениматель из Среднеуральска
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Курьёзная история начала гулять по уральским пабликам в соцсетях. Её незадачливый герой — бизнесмен из Среднеуральска — перепутал мусорный пакет с пакетом, куда он положил деньги, и немалые. В итоге 6,3 миллиона рублей, которые он вёз в банк, оказались на помойке.
Впрочем, может оказаться, что судьба пакета с миллионами совсем и не такая. Как признался сам предприниматель, перед тем, как обнаружить пропажу, он крепко выпивал и события нескольких дней помнит весьма смутно. Меж тем, как утверждают пересказчики этого «анекдота из жизни», полиция восприняла версию «деньги выкинули в мусорный бак» всерьёз и принялась за поиски пропавших миллионов.
Уральские остряки, разумеется, соревнуются в том, чтобы придумать наиболее смешное продолжение этого анекдотического случая. Так, они предлагают на след денег выйти, пристальней наблюдая за бомжами, — если кто из них вдруг курит сигары или попивает текилу в какой-нибудь подворотне, он и есть счастливчик, обнаруживший чужие миллионы.
Впрочем, может оказаться, что судьба пакета с миллионами совсем и не такая. Как признался сам предприниматель, перед тем, как обнаружить пропажу, он крепко выпивал и события нескольких дней помнит весьма смутно. Меж тем, как утверждают пересказчики этого «анекдота из жизни», полиция восприняла версию «деньги выкинули в мусорный бак» всерьёз и принялась за поиски пропавших миллионов.
Уральские остряки, разумеется, соревнуются в том, чтобы придумать наиболее смешное продолжение этого анекдотического случая. Так, они предлагают на след денег выйти, пристальней наблюдая за бомжами, — если кто из них вдруг курит сигары или попивает текилу в какой-нибудь подворотне, он и есть счастливчик, обнаруживший чужие миллионы.
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