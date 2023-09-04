Сильно травмированный мальчик из посёлка Буланаш обвинил незнакомца в избиении

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тёмная история произошла в посёлке Буланаш Артёмовского района Свердловской области. Оттуда в центральную районную больницу был госпитализирован мальчик с тяжёлыми травмами. Что с ним произошло до конца пока неясно.Сам семилетний житель Буланаша объяснил свои травмы тем, что его избил незнакомый мужчина в тёмной куртке. Эта информация быстро распространилась по соцсетям, и изувера принялись искать не только в Буланаше, но и в соседних населённых пунктах. К делу, разумеется, подключились и сотрудники Артёмовского ОМВД. Ими была организована проверка по факту получения несовершеннолетним ребёнком сильных травм. А уже к вечеру стало известно, что великовозрастный обидчик детей, скорее всего, плод фантазии мальчика.Как сообщает издание «Егоршинские вести», пока картина вырисовывается таким образом, что ребёнок травмировался сам, а историю со злобным незнакомцем придумал, поскольку побоялся рассказывать правду родителям. По крайней мере, официальная версия от полиции: «информация по поводу нанесения мальчику телесных повреждений, именно взрослым мужчиной, не подтвердилась». Что же именно произошло с ребёнком и как он умудрился получить травмы, пока остаётся невыясненным.