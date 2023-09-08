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В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшего 60-летнего мужчину
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 60-летний Александр Борисович Крюков. Его местонахождение неизвестно с 6 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы с проседью. Левый глаз – протез. Также сообщается, что мужчина хромает.
Во день пропажи Александр был одет в черную куртку, рубашку в черно-белую клетку, черные брюки, черные кроссовки и черную кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Крюкова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы с проседью. Левый глаз – протез. Также сообщается, что мужчина хромает.
Во день пропажи Александр был одет в черную куртку, рубашку в черно-белую клетку, черные брюки, черные кроссовки и черную кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Крюкова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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