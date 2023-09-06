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В Свердловской области взыскали 55 тысяч рублей с хозяйки собаки, покусавшей ребенка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с хозяйки собаки, напавшей на 10-летнего мальчика, взыскали 55 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, днем 30 мая в селе Лая Пригородного района ученик школы №4 после уроков пошел гулять с другом около местного водоема. Там на него напала и покусала собака местной жительницы.
Мальчика доставили в больницу с рваными ранами. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Прокуратура после проведения проверки направила в Пригородный районный суд исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал с женщины 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка и пять тысяч рублей компенсации в пользу матери мальчика.
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, днем 30 мая в селе Лая Пригородного района ученик школы №4 после уроков пошел гулять с другом около местного водоема. Там на него напала и покусала собака местной жительницы.
Мальчика доставили в больницу с рваными ранами. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Прокуратура после проведения проверки направила в Пригородный районный суд исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал с женщины 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка и пять тысяч рублей компенсации в пользу матери мальчика.
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