В Свердловской области взыскали 55 тысяч рублей с хозяйки собаки, покусавшей ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с хозяйки собаки, напавшей на 10-летнего мальчика, взыскали 55 тысяч рублей компенсации морального вреда.Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, днем 30 мая в селе Лая Пригородного района ученик школы №4 после уроков пошел гулять с другом около местного водоема. Там на него напала и покусала собака местной жительницы.Мальчика доставили в больницу с рваными ранами. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).Прокуратура после проведения проверки направила в Пригородный районный суд исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал с женщины 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка и пять тысяч рублей компенсации в пользу матери мальчика.