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При столкновении легковушки и бетономешалки в Екатеринбурге пострадали дети
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга столкнулись легковой автомобиль и бетономешалка. В ДТП пострадали дети.
Авария произошла сегодня на перекрестке Лучистая – Чемпионов. В ГИБДД рассказали, что медики сейчас осматривают шестерых человек, трое из которых дети.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии и личности участников ДТП.
Авария произошла сегодня на перекрестке Лучистая – Чемпионов. В ГИБДД рассказали, что медики сейчас осматривают шестерых человек, трое из которых дети.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии и личности участников ДТП.
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