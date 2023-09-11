При столкновении легковушки и бетономешалки в Екатеринбурге пострадали дети

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга столкнулись легковой автомобиль и бетономешалка. В ДТП пострадали дети.Авария произошла сегодня на перекрестке Лучистая – Чемпионов. В ГИБДД рассказали, что медики сейчас осматривают шестерых человек, трое из которых дети.На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии и личности участников ДТП.