В Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома в Каменске-Уральском

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который сбежал из дома. Он без разрешения уехал на электричке из Каменска-Уральского в областной центр.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении на транспорте МВД России по УрФО, 10 сентября в 22.00 в дежурную часть Линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский обратилась 39-летняя жительница Каменска-Уральского с просьбой разыскать ее 10-летнего сына. Она пояснила, что мальчик без разрешения уехал в Екатеринбург. Какое-то время он оставался на связи, а потом перестал отвечать на звонки.Транспортные полицейские записали приметы внешности мальчика, а потом обнаружили его на привокзальной площади. Ребенка доставили в линейный отдел и сообщили об этом его маме.Мальчик рассказал, что приехал в столицу Урала на электричке около 16.00, чтобы погулять. Билеты он купил с помощью маминой банковской карты, которой пользовался с ее согласия. Мальчик погулял по городу до темноты, а когда решил вернуться домой, оказалось, что поезда до Каменска-Уральского уже не ходят. Юный путешественник хотел позвонить маме и рассказать о случившемся, но батарея телефона села.За ребенком в Екатеринбург приехала его мама. Ее привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).