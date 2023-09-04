В Свердловской области разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода





– добавили в ГИБДД. «Свердловская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений. Кроме того, граждан, владеющих информацией о водителе, допустившем ДТП, просим обратиться в дежурную часть МО МВД России «Заречный» по телефонам: 8 (343) 777-13-02 или 8 (34377) 2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. Конфиденциальность гарантируется»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода на трассе Екатеринбург – Тюмень. ДТП произошло сегодня ночью на 33-м километре автодороги.В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что неустановленный автомобиль неустановленной машины ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя рядом находился надземный пешеходный переход. После этого водитель скрылся с места ДТП, а на лежачего на дороге пешехода наехал BMW.Очевидец рассказал, что во время разворота он заметил на левой полосе лежачего человека, решил остановиться на правой обочине и позвонил в 112. Затем он достал фонарик, пытался привлечь внимание других водителей, чтоб по телу не проехали. Двигавшийся водитель автомобиля BMW увидел тело слишком поздно. Он принял меры к торможению, но все равно наехал на лежачего мужчину и протащил его несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.Погибший мужчина проживал в поселке Верхнее Дуброво. Ночью он возвращался домой с работы. Световозвращателей, обеспечивающих видимость пешехода на дороге, на его одежде не было. Органы внутренних дел проводят расследование по факту смертельного ДТП.