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В Свердловской области ищут виновника и свидетелей ДТП на загородной дороге
Фото: «Екатеринбург-Серов (online)» / vk.com/ekb.serov
Дорожная авария произошла в конце прошлой недели, 8 сентября. Проезжавшую по загородной дороге неподалёку от Кировграда иномарку подрезал другой участник движения.
Чтобы избежать столкновения, водитель машины «Ниссан Примера» совершил резкий манёвр, из-за чего иномарку отбросило в отбойник и перевернуло на бок. Помочь поднимать её остановились проезжавшие мимо неравнодушные. Виновник же ДТП скрылся с места инцидента.
Теперь разыскивается и сбежавший «подрезальщик», и свидетели происшествия, в первую очередь — автолюбители с видеорегистраторами в машинах, которые проезжали возле Кировграда в прошлую пятницу примерно в час дня. Об этом сообщила дочь водителя «подрезанной» иномарки.
Чтобы избежать столкновения, водитель машины «Ниссан Примера» совершил резкий манёвр, из-за чего иномарку отбросило в отбойник и перевернуло на бок. Помочь поднимать её остановились проезжавшие мимо неравнодушные. Виновник же ДТП скрылся с места инцидента.
Теперь разыскивается и сбежавший «подрезальщик», и свидетели происшествия, в первую очередь — автолюбители с видеорегистраторами в машинах, которые проезжали возле Кировграда в прошлую пятницу примерно в час дня. Об этом сообщила дочь водителя «подрезанной» иномарки.
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