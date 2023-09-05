В Свердловской области ищут виновника и свидетелей ДТП на загородной дороге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожная авария произошла в конце прошлой недели, 8 сентября. Проезжавшую по загородной дороге неподалёку от Кировграда иномарку подрезал другой участник движения.Чтобы избежать столкновения, водитель машины «Ниссан Примера» совершил резкий манёвр, из-за чего иномарку отбросило в отбойник и перевернуло на бок. Помочь поднимать её остановились проезжавшие мимо неравнодушные. Виновник же ДТП скрылся с места инцидента.Теперь разыскивается и сбежавший «подрезальщик», и свидетели происшествия, в первую очередь — автолюбители с видеорегистраторами в машинах, которые проезжали возле Кировграда в прошлую пятницу примерно в час дня. Об этом сообщила дочь водителя «подрезанной» иномарки.