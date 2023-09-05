От взрыва газа в Ревде погиб домашний кот

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 11 сентября, в Ревде в результате пожара произошёл взрыв бытового газа. Хозяина в момент ЧП не было дома, а вот его питомец погиб, — сообщает издание «Ревда-Инфо».Официальная сводка МЧС Ф по Свердловской области умалчивает и о взрыве газа, и о погибшем коте. Зато в ней много деталей, позволяющих понять, что же произошло. Пожар произошёл примерно в полдень в доме №29 на улице Карла Либкнехта. И хоть огонь не успел распространиться больше, чем на один квадратный метр, бед успел наделать, как полноценная катастрофа. Взрывом газа повредило входную дверь в квартиру погорельца, причинило ущерб имуществу не только на этом этаже, но и этажом выше.Прибывшим пожарным жильцов дома эвакуировать не пришлось — десять человек сами предпочли выйти на улицу. На тушение пожара у специалистов ушло менее 10 минут. Чуть дольше они занимались проливкой в квартире и разбором обгоревших конструкций. По предварительной версии, возгорание произошло на кухне в результате короткого замыкания микроволновки.